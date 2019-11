Markus Lanz vom 7. November 2019

Oskar Lafontaine, Politiker

Der langjährige Chef der Partei Die Linke spricht über die Regierungsbildung in Thüringen und das Verhältnis seiner Partei zur SED-Vergangenheit.



Ines Geipel, Autorin

Die ehemalige DDR-Spitzenathletin sieht im Ausgang der Thüringer Landtagswahl das Resultat von 30 Jahren versäumter Aufarbeitung der DDR-Diktatur.



Kilian Kleinschmidt, Netzwerker

Für die UN leitete er eines der weltgrößten Flüchtlingslager in Jordanien. Er spricht über mögliche Lösungsansätze im Umgang mit Flüchtlingsbewegungen.



Tankred Stöbe, Arzt

Für "Ärzte ohne Grenzen" hilft er seit vielen Jahren weltweit Menschen in Not. Er berichtet von den katastrophalen Zuständen in libyschen Flüchtlingslagern.