Markus Lanz vom 6. Juni 2019

Sting, Sänger

1977 gründete er die Band "The Police", seit 1985 ist Sting als Solokünstler erfolgreich. Gerade erschien sein Album "My Songs". Sting erzählt von seinem Karriereweg und Leben als Musiker.



Lars Klingbeil, Politiker

Seit Dezember 2017 ist er Generalsekretär der SPD. In der Sendung spricht Klingbeil über den aktuellen Zustand seiner Partei und äußert sich zur Neuordnung der Parteispitze.



Markus Feldenkirchen, Journalist

"Der Rückzug von Frau Nahles war für mich nicht überraschend." Feldenkirchen sagt, wie er Nahles erlebt hat und erklärt, mit welchen Persönlichkeiten der SPD ein Neuanfang gelingen kann.



Gerd und Insa Kuck über Organspende

Im Jahr 2000 erleidet Gerd Kuck einen Herzstillstand. 2018 erhält der 51-Jährige ein neues Herz. Mit seiner Frau Insa erzählt Gerd Kuck, wie sie den Weg zur Herztransplantation erlebt haben.