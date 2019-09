Markus Lanz vom 4. Juni 2019

Peer Steinbrück, Ex-Finanzminister

Vor 50 Jahren trat er in die SPD ein. Von 2005 bis 2009 war Steinbrück Bundesfinanzminister. In der Sendung spricht der ehemalige Kanzlerkandidat über den Zustand seiner Partei.



Dagmar Rosenfeld, Journalistin

Im Februar sagte sie: "Zu den Lieblingsbeschäftigungen der SPD gehört es offensichtlich, die eigenen Vorsitzenden zu demontieren." Rosenfeld äußert sich zur aktuellen SPD-Führung.



Florian Schroeder, Kabarettist

Er sagt: "Die SPD ist kein Adressat für niemanden mehr." Ab Juni ist Schroeder gemeinsam mit Peer Steinbrück auf Tour. Der Kabarettist spricht über die Zusammenarbeit und äußert sich zur SPD.



Gisela Mahlmann, Journalistin

Vor 30 Jahren ließ Chinas Regierung die Proteste um den Platz des Himmlischen Friedens mit Waffengewalt niederschlagen. Mahlmann erinnert sich an ihre Zeit als Korrespondentin in Peking.