Markus Lanz vom 4. Juli 2019

Toni Kroos, Fußballer

Der Nationalspieler wurde gerade mit einer Kino-Dokumentation geehrt. In der Sendung gibt er einen außergewöhnlich persönlichen Einblick in sein Leben als Fußball-Superstar und Familienmensch.



Felix Kroos, Fußballer

Der jüngere Bruder Tonis schaffte mit Union Berlin jüngst den Aufstieg in die Bundesliga. Er spricht über ihr Geschwisterverhältnis, ungerechte Vergleiche und seine sportlichen Ziele.



Constantin Schreiber, Journalist

Der Autor hat 100 Schulbücher aus acht muslimischen Ländern ausgewertet. Seine erschreckende Erkenntnis ist, dass viele dieser Lehrmaterialien Hass schüren und den jüdischen Staat dämonisieren.



Seyran Ates, Imamin

Die Frauenrechtlerin gründete 2017 die liberale Ibn-Rushd-Goethe-Moschee in Berlin. Trotz Morddrohungen kämpft sie beharrlich gegen ein antisemitisches und intolerantes Weltbild.



Kristina Vogel, Ex-Bahnradsportlerin

Seit Juni 2018 ist die zweifache Olympiasiegerin querschnittsgelähmt. Sie blickt zurück auf die letzten Monate und erzählt von ihren Plänen als CDU-Stadträtin und ZDF-Sportexpertin.