Markus Lanz vom 30. Mai 2019

Jens Spahn, Politiker

Auch die Union hat bei der Europawahl deutlich verloren. In der Sendung sagt Spahn, wie er das Wahlergebnis bewertet, und äußert sich zum Video des YouTubers "Rezo".



Kristina Dunz, Journalistin

Dunz sagt: "Die Grünen ernten nun die Früchte, dass sie seit 40 Jahren Klima- und Umweltpolitik machen." Die Journalistin spricht über das Wahlergebnis und äußert sich zur Kritik an AKK.



Manfred Lütz, Theologe und Psychiater

Er sagt: "Es ist eine Schande, dass ein schwer psychisch Kranker in jeder Stadt Deutschlands Monate auf einen Therapieplatz warten muss." Lütz spricht über seine Forderungen an die Politik.



Dr. Frauke Bagusche, Meeresbiologin

Kaum ein Lebensraum der Erde ist so faszinierend wie die Ozeane. Die Meeresbiologin erklärt, warum unsere Beziehung zum Meer so besonders ist, und spricht über die Vermüllung der Meere.