Markus Lanz vom 30. Januar 2020

Peer Steinbrück, Politiker

Der ehemalige Bundesfinanzminister und Ex-SPD-Vize äußert sich unter anderem zum Zustand der GroKo und zur Arbeit des neuen SPD-Führungsduos.



Jacqueline Flory, Autorin

Nach einer Reise in den Libanon gründete die Münchnerin die Initiative "Zeltschule" und setzt sich seither für die Schulbildung syrischer Kinder in Flüchtlingszelten ein.



Joey Kelly, Musiker

Mit einem alten VW-Bus ist er mit seinem Sohn Luke von Berlin nach Peking gereist und hat sich damit einen Kindheitstraum erfüllt. Er erzählt von ihrem abenteuerlichen Roadtrip.



Luke Kelly, Schüler

Der 19-Jährige spricht über das Vater-Sohn-Verhältnis zwischen ihm und Joey und wie es sich durch die Reise verändert hat. Und er erinnert sich an die aufregendsten Momente ihrer Tour.