Markus Lanz vom 29. August 2019

Boris Pistorius, Politiker

Der Innenminister Niedersachsens bewirbt sich mit Petra Köpping um den SPD-Vorsitz. Er erklärt, mit welcher Strategie und Programmatik das Duo der Partei zu alter Stärke verhelfen will.



Markus Feldenkirchen, Journalist

Der "Spiegel"-Redakteur und Bestsellerautor analysiert die spannende Kandidatensuche der SPD, deren Bewerbungsfrist am Sonntag endet.



Margot Flügel-Anhalt, Abenteurerin

Mit einer Motorradtour durch Zentralasien erfüllte sich die Rentnerin ihren Traum. Sie zeigt die schönsten Aufnahmen ihrer Reise, und erzählt von ihren Begegnungen.



Francis Rossi, Musiker

Der legendäre Frontmann der britischen Band "Status Quo" veröffentlichte gerade seine Biografie. Er gewährt einen außergewöhnlich persönlichen Einblick in sein Leben als Rock-Superstar.