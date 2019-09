Markus Lanz vom 27. Juni 2019

Robert Habeck, Politiker

"Bündnis 90/Die Grünen" erleben derzeit einen historischen Höhenflug. Der Grünen-Parteichef erklärt, mit welcher Programmatik und Strategie er diese Erfolgsgeschichte fortsetzen möchte.



Annalena Baerbock, Politikerin

Gemeinsam mit Robert Habeck bildet sie das Grünen-Spitzenduo. Über ihre Zusammenarbeit, mögliche Regierungsbündnisse und die offene Kanzlerfrage spricht sie in der Sendung.



Wolfram Weimer, Journalist

Der Publizist prognostiziert für die Grünen eine schwierige zweite Jahreshälfte. Denn mit den drei Landtagswahlen in Ostdeutschland werde das Thema Klimawandel an Bedeutung verlieren.



Brenda Strohmaier, Autorin

Mit nur 44 Jahren wurde sie plötzlich Witwe. Über den Schicksalsschlag schrieb sie das Buch "Nur über seine Leiche. Wie ich meinen Mann verlor – und verdammt viel übers Leben lernte"



Eric Wrede, Bestatter

Der 38-Jährige war Bestatter von Brenda Strohmaiers Mann und begleitete sie bei ihrer Trauer. Sein Ziel ist, den Tod zu enttabuisieren. Er erzählt aus seinem Arbeitsalltag.