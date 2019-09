Markus Lanz vom 23. Mai 2019

Dr. Michael Winterhoff, Psychiater

Der Kinder- und Jugendpsychiater setzt sich in seinem Buch "Deutschland verdummt" mit dem Bildungssystem auseinander. Er erklärt, warum das Bildungssystem die Zukunft der Kinder verbaut.



Janine Kunze, Schauspielerin

Sie ist Mutter von drei Kindern im schulpflichtigen Alter. In der Sendung berichtet Kunze von ihren Erfahrungen und erzählt, wie sie mit ihrem Mann den Familienwahnsinn als Paar übersteht.



Marcel Reif, Journalist

Er sagt: "Jürgen Klopp hat es geschafft, das Herz und Gesicht von Liverpool zu sein." Reif gibt seine Einschätzung zum Champions-League-Finale und zum aktuellen Bundesligageschehen.



Norbert Dickel, Ex-Fußballprofi

Vor 30 Jahren gewann er mit dem BVB im DFB-Pokalfinale gegen Werder Bremen. In der Sendung erinnert sich Dickel, wie er der "Held von Berlin" wurde, und sagt, was Klopp auszeichnet.