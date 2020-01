Markus Lanz vom 23. Januar 2020

Andreas Scheuer, Politiker

Der Bundesverkehrsminister und CSU-Politiker äußert sich zur Affäre um die gescheiterte Pkw-Maut. Und er erläutert, welche Mobilitäts- und Antriebskonzepte er für zukunftsfähig hält.



Helene Bubrowski, Journalistin

Die "FAZ"-Redakteurin skizziert den Ablauf und die Folgen des CSU-Maut-Projektes. Sie sagt: "Wenn es im Sommer eine Kabinettsumbildung gibt, dann muss Scheuer um sein Amt bangen."



Ranga Yogeshwar, Moderator

Der Wissenschaftsjournalist analysiert, wie sich die Gesellschaft durch Soziale Medien und eine geänderte Mediennutzung wandelt. "Heute herrscht überall Zweifel an klaren Fakten", sagt er.



Peter Wohlleben, Autor

Der Förster erklärt in seinen zahlreichen Bestsellern den Wald. Jetzt kommt seine Dokumentation "Das geheime Leben der Bäume" in die Kinos. Er erzählt von dem Filmprojekt.