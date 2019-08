Markus Lanz vom 22. August 2019

Elmar Theveßen, Journalist

Der Leiter des Washingtoner ZDF-Studios und Terrorismus-Experte analysiert die aktuelle Politik Donald Trumps und beleuchtet ferner die Diskussion um die Rückkehr deutscher IS-Kämpfer.



Joachim Gerhard, Unternehmer

Vor fünf Jahren schlossen sich seine beiden Söhne in Syrien dem IS an. Nach einem Lebenszeichen hofft der Kasseler nun auf die baldige Rückkehr zumindest eines seiner Kinder.



Sandra Navidi, Juristin

Die in New York lebende Finanzexpertin berichtet über die Hintergründe im Kriminalfall um US-Multimillionär Jeffrey Epstein. Und sie erklärt dessen Verbindungen zum US-Präsidenten.



Ali Güngörmüs, Koch

Der 42-jährige Türke schaffte es aus einfachsten Verhältnissen in die Top-Liga der deutschen Spitzenköche. Gerade veröffentlichte er seine Biografie.