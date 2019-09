Markus Lanz vom 16. Mai 2019

Ranga Yogeshwar, Moderator

Am 23. Mai 1949 wurde das Grundgesetz beschlossen. Yogeshwar sagt: "Das Grundgesetz ist sensationell!" Der Wissenschaftsjournalist erklärt, welche Bedeutung es für ihn persönlich hat.



Hajo Schumacher, Journalist und Autor

Er sagt: "Es gibt zwei Ebenen, die vor 70 Jahren noch nicht auf dem Zettel waren. Die eine ist Europa, die andere ist die Digitalisierung." Schumacher spricht über 70 Jahre Grundgesetz.



Janina Breitling, Journalistin

Bevor ihr Sohn eingeschult wird, beschließt Breitling, mit ihm auf Weltreise zu gehen. Die Alleinerziehende erzählt von ihrem zweijährigen Trip und sagt, warum sie heute auf Bali lebt.



Dr. Tankred Stöbe, Arzt

Seit 17 Jahren ist Stöbe als Arzt in Krisengebieten für "Ärzte ohne Grenzen" tätig. In der Sendung erzählt der Präsident der deutschen Organisation von seinen Einsätzen.