Markus Lanz vom 13. Juni 2019

Mike Mohring, Politiker

Nach einer erfolgreichen Krebsbehandlung blickt der thüringische CDU-Chef voller Optimismus in die Zukunft. In der Sendung verrät er, wie er im Oktober die Landtagswahl gewinnen will.



Jana Hensel, Journalistin

Die Journalistin ist in Leipzig geboren und aufgewachsen. In der Sendung erklärt Hensel, warum die AfD bei der Europawahl in weiten Teilen des Ostens weiter zulegen konnte.



Markus Plenk, Politiker

Im April kündigte Plenk an, aus der AfD auszutreten: "Ich habe es satt, die bürgerliche Fassade für eine fremdenfeindliche Partei zu sein." Er spricht über Beweggründe und Zukunftspläne.



Marie Nasemann, Model und Bloggerin

Vor zehn Jahren belegte sie den dritten Platz der Castingshow "Germany's next Topmodel". Heute setzt sich Nasemann für nachhaltige Mode ein. Sie spricht über ihr Engagement und ihre Karriere.