Markus Lanz vom 12. September 2019

Sahra Wagenknecht, Politikerin

Die scheidende Linken-Fraktionschefin spricht über die tiefe Krise ihrer Partei und äußert sich zu den Beweggründen für ihren Rückzug und zu ihren Plänen abseits der Spitzenpolitik.



Sebastian Pufpaff, Kabarettist

Der Satiriker analysiert das Parteiengefüge und die aktuelle politische Lage in Deutschland. Er sagt: "Ich bleibe heilloser Optimist – egal, welche Apokalypse sich einer ausdenkt."



Ferdinand von Schirach, Autor

Nach seiner Vorlage zeigt das ZDF ab Freitag eine neue Staffel von "SCHULD". Er gewährt einen Einblick in die neuen Fälle und berichtet von seinen Anfängen als Verteidiger Günter Schabowskis.



Mario Basler, Ex-Profifußballer

Der frühere Nationalspieler veröffentlichte gerade seine Biografie. In der Sendung verrät der 50-Jährige die größten Geheimnisse und unterhaltsamsten Highlights seiner bunten Karriere.