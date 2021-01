Zukunft der Arbeit - Homeoffice

Dr. Josephine Hofmann leitet das Team "Zusammenarbeit und Führung" am Fraunhofer-Institut für Arbeitswirtschaft und Organisation IAO und ist gleichzeitig stellvertretende Leiterin des Forschungsbereichs "Unternehmensentwicklung und Arbeitsgestaltung". Damit ist sie maßgeblich verantwortlich für Projekte in den Themengebieten "Organisationsentwicklung", "Digital Leadership", "New Work-Konzepte" sowie "Neue Lernformen und Mitarbeiterentwicklung". Die persönlichen Beratungs- und Forschungsschwerpunkte liegen in den Themen neue Führungskonzepte in der Arbeitswelt 4.0, flexible und virtuelle Kommunikation und Kollaboration, der Organisationsentwicklung und des Change Managements sowie der Entwicklung und Implementation neuer Lern- und Entwicklungsansätze im demografischen Wandel.