Zurück zum Atom - Finnlands nukleare Zukunft

Finnland baut die Atomkraft weiter aus - ein Plan, der bei den meisten Deutschen wie ein Schritt in die Vergangenheit erscheinen mag, für die junge finnische Ministerpräsidentin Sanna Marin aber in die Zukunft weist. Zumindest ein Stück weit.



Atomkraft sei Teil des Energie-Mixes, sagt sie. Natürlich wolle man die fossilen Energieträger durch Erneuerbare ersetzen. Die Kernenergie sieht sie eher als Brückentechnologie. "Uns ist jedoch bewusst, dass in Zukunft, also in den nächsten Jahrzehnten, Atomkraft nicht mehr Teil unseres Energie-Mixes sein wird. Aber bis wir die Erneuerbaren haben, ist es eine klimaneutrale Form von Energie."