Trump gegen China - Amerikas Handelskrieg

Trumps Beraterteam war in Handelsfragen von Anfang an gespalten. Es kann sich nicht einigen, wie man den Spannungen mit China begegnen soll. Die zwei Lager: Globalisten und Nationalisten.



Zu den Globalisten zählten vor allem Leute von der Wall Street, etwa Gary Cohn. Cohn hat mittlerweile entnervt das Handtuch geworfen, war aber eine Zeitlang Direktor des Nationalen Wirtschaftsrats, mithin Trumps oberster Wirtschaftsberater: Die Anzahl der Arbeitsplätze in der Industrie habe tatsächlich abgenommen, sagt er. Demgegenüber sei die Produktion aber gestiegen. Das sei der Technologie zu verdanken.



"Die Industrie hat sich verändert", so Cohn. "Wir haben auch Millionen Jobs in neuen Branchen geschaffen, die es vor 20 Jahren noch gar nicht gab." Und ergänzt: "Als Globalist und Marktexperte glaube ich, dass eine globalisierte Welt funktionieren kann. Die Frage ist, ob sich beide Seiten ergänzen können. Ich glaube: Ja."