Höchste Eisenbahn!

In der Schweiz hingegen hat man sich auf das Kerngeschäft konzentriert und bereits seit Jahrzehnten massiv investiert, wie Peter Füglistaler, Direktor des Bundesamts für Verkehr in Bern erzählt. So hat das Land seit 25 Jahren alle Verkehrsmittel aufeinander abgestimmt. Jede größere Stadt wird im Halbstundentakt angefahren. Der 12 Milliarden Franken teure Gotthardtunnel schluckt einen großen Teil des Güterfernverkehrs.



Was den Schweizern der Gotthard-, ist den Österreichern der Brenner-Basistunnel. Das größte europäische Infrastrukturprojekt soll die Alpenrepublik mit Südtirol verbinden und so den Güterverkehr von der Straße auf die Schiene bringen. Seit Jahren schon wird gegraben.