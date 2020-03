Highspeed-Internet aus dem All

Von Kourou in Französisch-Guyana starten Airbus und Arianespace seit Jahrzehnten große Kommunikationssatelliten ins All. Die tonnenschweren Riesen kosten bis zu 250 Mio. Dollar. Sie umkreisen die Erde in 36.000 Kilometern Höhe, dem geostationären Orbit, und dienen vor allem der Übertragung von Fernseh- und Rundfunkprogrammen. Also: One-way-Kommunikation.



Für modernes Internet sind sie eher ungeeignet: Das Signal ist zu lange unterwegs, etwa eine halbe Sekunde. Reibungslose Echtzeitkommunikation ist so nicht zu schaffen. Die Satelliten müssen näher an die Erde heran in den sogenannten erdnahen Orbit.