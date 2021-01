Start-Ups: Wie überlebt man eine Krise?

Bis aus interessierten Schulen jedoch zahlende Kunden werden, muss ein kleines Start-Up große Herausforderungen meistern. Die größte Hürde ist in diesem Falle die Bürokratie. Max Maendler, Investor und Kenner des Marktes für Lernsoftware, sieht in der Kultusbürokratie, bei Schulträgern und bis in die Landesstrukturen "viel administrative Innovationsvernichtung".



Im Moment arbeiten mehr als 80 Schulen mit Scobees. Zwar haben die meisten keine volle Lizenz erworben, und die Umsätze steigen entsprechend langsam, doch fast täglich fragen neue Schulen an. Ohne Corona, betonen die beiden Gründerinnen, wären sie nie so schnell so weit gekommen.