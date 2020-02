Geld oder Moral

Der Fonds hält Anteile an mehr als 9000 Unternehmen, was 1,5 Prozent aller Aktien des globalen Finanzmarktes ausmacht. Die größten Positionen sind Apple, Amazon und Microsoft, was nicht verwundert, handelt es sich schließlich auch um die größten Aktien-Unternehmen der Welt. Überhaupt hat der Fonds in den vergangenen Jahren seine Aktienquote ausgebaut. Eine Welt der niedrigen Zinsen macht auch vor Norwegens Staatsfonds nicht halt.



Gleichwohl hat der Fonds auch viele Milliarden in US-amerikanische, japanische und deutsche Staatsanleihen investiert. Eine dritte Säule bilden Immobilien in erstklassigen Lagen: in der Regent Street in London, auf den Champs Elysées in Paris und am Times Square in New York.



New York ist auch der Arbeitsplatz von Vaishali Lara Kathuria. Sie arbeitet als Analystin für den Fonds und legt Wert darauf, die Interessen des gesamten norwegischen Volkes zu vertreten: "Wir wollen Reichtum auch für künftige Generationen sichern und dafür sorgen, dass er ihnen zugutekommt."