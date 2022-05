Fernweh und Flugscham

In Barcelona, Amsterdam, Venedig entwickelten sich Authentizität und originäre Atmosphäre mehr und mehr in lukrative Geschäftsmodelle. Städte drohten am eigenen Erfolg zu ersticken. Gewinner sind internationale Konsortien und Investoren, die Gewinne für wenige schaffen, die Verluste aber sozialisieren.



Venedig gehört zu den Städten, die die Besucherströme künftig besser steuern wollen. Während des Lockdowns hat die Gemeinde Hunderte von Kameras und Sensoren in der ganzen Stadt installiert. Mit ihnen wird minutengenau ermittelt, wie viele Menschen kommen und gehen. Diese Daten will die Stadt künftig nutzen, um Touristenmengen an Hotspots zu entzerren.



Die Krise also ein Reset für die Branche? Was kann sie beim Neustart besser machen oder wird es so weitergehen wie bisher?