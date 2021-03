Die gute Milch

Im Nachhinein war der Testlauf ein Riesenerfolg. Inzwischen gibt es die Chef-Milch bereits in rund 750 Supermarkt-Filialen in ganz Deutschland. Heim denkt bereits weiter. Er wünscht sich, dass noch mehr Produkte nach dem Prinzip "von Kunden für Kunden" entstehen. "Was Besseres kann es ja eigentlich gar nicht geben."



Das finden auch die Initiatoren von "Du bist hier der Chef!". Die zweite Online-Umfrage läuft: Wie viel sind den Verbrauchern Eier wert? 11.000 User haben schon abgestimmt. In Frankreich sind bereits 22 derartige Produkte auf dem Markt.