Cyberangriff aufs Stromnetz

Auch Eberhard Oehler hat den Glauben an die hundertprozentige Sicherheit verloren: "Wenn man das jetzt offiziell artikuliert, wird man wahrscheinlich zur Antwort bekommen: Nein, wir sind so sicher, das geht nicht. Da kann ich nur schmunzeln. Wir sind nur so sicher, wie wenig Aufwand ein Hacker treiben will. Wenn ein Hacker viel Aufwand betreiben will, dann sind wir halt überhaupt nicht mehr sicher."



Hacker-Attacken sorgen in der Energiebranche für schlaflose Nächte. IT-Sicherheit, das haben die Stromkonzerne inzwischen verstanden, ist ein fortdauernder Prozess. Mitarbeiter müssen kontinuierlich geschult werden. Die Risiken lassen sich nur minimieren. Ein möglicher Blackout bleibt eine reale Gefahr.