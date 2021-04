Avocado - Superfood im Zwielicht

Avocado-Drinks, Guacamole oder Salate, es gibt viele beliebte Rezepte. Die große Nachfrage wird bedient und so erhöhen sich die Importzahlen weiter. Für die anbauenden Länder wie Mexiko, Chile oder Peru bedeutet das Waldrodung, Monokulturen und einen enormen Wasserverbrauch. Die Plantagen bedrohen ganze Ökosysteme.



Filmautorin Anne-Fleur Delaistre ist tief in die Strukturen der Plantagenwirtschaft eingedrungen. Dabei hat sie erschreckende Zustände eingefangen. In Mexiko fürchten Produzenten um ihr Leben und bewaffnen sich zum Selbstschutz, weil kriminelle Kartelle im großen Umfang mitmischen.



Aber sie hat auch positive Ansätze gefunden, die dem ausufernden Anbau samt Raubbau an der Natur etwas entgegensetzen. In Chile zeigen Landwirte, dass Avocado-Anbau ökologisch und trotzdem rentabel sein kann.