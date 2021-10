Verteilungskampf: Arm gegen Arm

Um den knappen, bezahlbaren Wohnraum konkurrieren Alleinerziehende, Rentner, Flüchtlinge und Geringverdiener. Julia Paul ist bei ihrem Freund untergekommen. Was für den Übergang gedacht war, dauert jetzt schon acht Monate.



In den vergangenen Monaten hat sie immer wieder das Gefühl gehabt, dass andere ihr bei der Wohnungssuche vorgezogen werden. Anfang des Jahres hätte sie sich eine Wohnung angeguckt, erzählt sie uns. "Die stand vier, fünf Monate leer und plötzlich wohnte da ein Zuwanderer drinnen."



Der knappe Wohnraum führt zu Konkurrenzdenken. Ina Schildbach, Professorin an der Universität Regensburg, beschäftigt sich mit der wachsenden Armut in Deutschland. Nicht nur beim Wohnraum, auch in anderen Bereichen beobachtet sie Verteilungskämpfe. "Ich glaube, dass man wirklich einen Kampf Arm gegen Arm feststellen kann: Bei den Tafeln, bei Obdachlosen-Unterkünften, beim Kampf um prekäre Jobs ist es ja wirklich Arm gegen Arm." Es gebe einen Verdrängungswettbewerb und eine unglaublich große Schicht an Personen, die arm sind.