3D-Druck: Revolution aus dem Drucker

"Die additive Fertigung wird eine immense Auswirkung darauf haben, wie globale Versorgungsketten in Zukunft funktionieren", sagt Lou Rassey, Geschäftsführer der amerikanischen Firma Fast Radius. "Während der Menschheitsgeschichte haben wir Dinge immer auf drei Arten bewegt: auf der Erde, durch die Luft und über Wasser. Jetzt haben wir einen vierten Transportweg gefunden: durch das Internet in Lichtgeschwindigkeit." Wenn Druckdateien online verschickt und Produkte in lokalen Druckzentren ausgedruckt werden, macht das lange, reale Transportwege in Zukunft überflüssig.



Aber genau das ist für Logistikunternehmen wie zum Beispiel United Parcel Service (UPS) ein Problem. Auch Ersatzteillager, die UPS für seine Kunden weltweit unterhält, könnten zukünftig digitalisiert werden. "Die Technik wird die Lieferketten radikal verändern und UPS muss in der Lage sein, sich dieser Veränderung anzupassen. Deshalb investieren wir in diesen Bereich."



Der Plan von Alan Amling (UPS): Sich nicht abhängen zu lassen, sondern Teil der Bewegung zu werden. UPS tritt die Flucht nach vorn an und will gemeinsam mit Lou Rassey und Fast Radius ein globales Netzwerk von Druckdienstleistern aufbauen. Den Transport zwischen Drucker und Kunden - auf kurzen Strecken - übernimmt dann wieder der Logistiker UPS.