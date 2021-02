Auto Macht Deutschland

Nach dem Dieselskandal und dem versäumten Rennen um neue Antriebstechnologien fordert nun die Covid-19-Pandemie die Industrie heraus. Hilfesuchend wenden sich die Autobauer an die politischen Entscheidungsträger. Wie weit geht man in Berlin, um die Interessen der Autokonzerne durchzusetzen?



Es steht nicht weniger als der Wohlstand des Landes auf dem Spiel. Aber hängt das Erfolgsmodell Deutschland wirklich am Tropf der Autoindustrie? Und wie viel Schuld trägt die Industriepolitik an den Versäumnissen der Automobilkonzerne?