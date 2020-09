Wert der Arbeit

2011 waren in Deutschland weniger als drei Millionen Arbeitslose gemeldete - erstmals nach zwei Jahrzehnten. Ein Wert, der bis zur Corona-Pandemie gehalten wurde. Nun prognostizieren Arbeitsmarktexperten, dass es in den nächsten Monaten wieder mehr als drei Millionen Arbeitslose geben werde.



Bevor Firmen Mitarbeiter entlassen, greifen sie aktuell stark zum Instrument der Kurzarbeit. In Deutschland liegt die Zahl der Kurzarbeiter mit aktuell 7,3 Millionen auf einen historischen Höchststand. Das sind fünfmal mehr als in der Finanzkrise. Die wirtschaftlichen Folgen der Pandemie könnten vor allem für Schulabgänger und Berufseinsteiger spürbar werden. Unternehmen könnten in diesem Jahr wegen der wirtschaftlichen Krisenlage deutlich weniger Ausbildungsplätze anbieten.