Weltwirtschaft in Gefahr

Die Ökonomin Dr. Stormy-Annika Mildner ist seit 2014 Leiterin der Abteilung Außenwirtschaftspolitik im Bundesverband der Deutschen Industrie. Hierbei vertritt sie den BDI in zahlreichen internationalen Gremien (B7, B20, B20 Coalition, BIAC, ICC, BUSINESSEUROPE). 2016-2017 war sie Sherpa der Business 20, dem Begleitprozess der G20 durch die Wirtschaft. Zuvor war sie Mitglied der Institutsleitung der Stiftung Wissenschaft und Politik (SWP). Sie lehrt zudem seit 2007 an der Hertie School of Governance.