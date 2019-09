makro: Der Einfluss der Wirtschaft auf das Bildungswesen nimmt zu. Sie sprechen von Schleichwerbung im Klassenzimmer. Wo genau liegt in Ihren Augen das Problem?



Tim Engartner: Die Schule ist ein Erfahrungs-, Schutz- und Sozialisationsraum, in dem Kinder und Jugendliche sich ganzheitlich bilden können sollen. Einzelne Unternehmen, Verbände und Initiativen versuchen jedoch, den Schonraum Schule zu kapern. Das Kernproblem dieser Öffnung von Schule gegenüber privatwirtschaftlichen Interessen liegt in dessen chronischer Unterfinanzierung, die sich in baufälligen Schulgebäuden und hohem Unterrichtsausfall ebenso niederschlägt wie in einem Mangel an professionell ausgebildeten Lehrkräften.



Immer mehr Lehrerinnen und Lehrer müssen fachfremd unterrichten, d.h. ohne eine entsprechende Ausbildung für das jeweilige Unterrichtsfach. Zwar gibt es lobenswerte Beispiele, wie sich Schulen gegen Lobbyeinflüsse wehren, aber eine kohärente Praxis der kritischen Wachsamkeit, beispielsweise durch eine bundesweite Prüfstelle für kostenlose Unterrichtsmaterialien, liegt in weiter Ferne.