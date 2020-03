makro: Mietpreisbremse, Mietendeckel, Enteignungsdiskussionen - kann das den Preisanstieg drosseln oder ist es bloß ein Herumdoktern an Symptomen? Was hilft?



Dullien: Mietpreisbremse und Mietendeckel können beide im Prinzip den Mietpreisanstieg drosseln, sind aber trotzdem nur ein Herumdoktern an den Symptomen. Das zugrunde liegende Problem ist ja der Mangel an Wohnraum. Da nicht schnell genug gebaut werden kann, kann es in einer Situation von Wohnungsmangel zum Überschießen von Mieten kommen. Diesen Anstieg können gesetzliche Eingriffe wie Mietpreisbremse und Mietendeckel abfedern. Wenn aber nicht gleichzeitig gebaut wird, hilft das auf Dauer nicht.



Enteignungen sind dagegen - jenseits der verstaatlichten Wohnungen - ein reichlich ungeeignetes Mittel gegen den Mietpreisanstieg. Durch die Enteignung ändert sich ja nichts am Wohnungsmangel. Und die personellen und finanziellen Ressourcen, die der Staat in die Enteignung steckt, können nicht zugleich für den Neubau eingesetzt werden. Am Ende hilft stattdessen nur: bauen, bauen, bauen.