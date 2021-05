makro: Sie sagen, Kreislaufwirtschaft habe eine große Bedeutung für Klimafragen. Die E-Mobilität natürlich auch. Wie positionieren Sie sich in der Kreislaufwirtschaft zu diesem Thema?



Kurth: Zunächst einmal waren wir überhaupt nicht happy, dass man bei der Einführung der E-Mobilität wieder an alles gedacht hat - nur nicht an die Entsorgung. Wer in einen E-Roller eine Batterie so einbaut, dass sie nicht vom Gerät gelöst werden kann, macht das gesamte Gerät im Zweifelsfall zum Sondermüll. Dann kann man es auch nicht mehr recyclen.



Hier müssen wir bei der Produktion schon so denken, dass Kreislaufwirtschaft und Recycling möglich werden. Das ist bei der E-Mobilität in weiten Teilen nicht passiert.



Wir haben bei den Batterien ein Riesenproblem. Ich finde gut, dass jetzt immer mehr Firmen in das Batterierecycling einsteigen, auch Unternehmen aus der chemischen Industrie. Aber das ist etwas, was natürlich am Anfang hätte stehen müssen. Wir haben E-Mobilität eingeführt, ohne Recycling mitzudenken.