Kommunen: "Dies alles braucht Geld"

makro: Es gibt neuerdings eine Diskussion über die Sinnhaftigkeit der "schwarzen Null". Ab 2020 gilt die Schuldenbremse nun auch für Kommunen. Was halten Sie mit Blick auf den Investitionsbedarf davon?



Martin Junkernheinrich: In den Gemeindeordnungen galt schon immer eine "schwarze Null". Kassenkredite müssen unterjährig getilgt werden und investive Kredite sind an die dauerhafte Tilgungsfähigkeit der Gemeinden gebunden.



Mittlerweile bucht die überwiegende Mehrheit der Kommunen kaufmännisch (kommunale Doppik). Eine höhere Kreditaufnahme für Investitionen erhöht dann zunächst das Vermögen der Kommunen, ist also wertneutral. Der dann erfolgende Wertverzehr des Vermögens durch Abnutzung z.B. von Gebäuden, d.h. die Abschreibungen, muss aber in den Folgejahren tatsächlich erwirtschaftet werden, um die Tilgung der Kredite sicherzustellen.



In diesem Sinne besteht Spielraum für Investitionen und ihre zeitliche Abfinanzierung. Aber dauerhaft kann keine Kommune finanziell über ihre Verhältnisse leben. Mit Blick auf den investiven Nachholbedarf muss man sich daher ehrlich machen: Dieser kann in vielen Kommunen nur über eine Verbesserung der kommunalen Finanzausstattung, z.B. durch Zuweisungen der Länder oder Steuererhöhungen finanziert werden.