"Wo sind die Reichen, wenn man sie braucht?"

makro: Selbst in dieser angespannten Wirtschaftslage erleben wir, dass Unternehmen Mitarbeiter*innen in Kurzarbeit schicken und gleichzeitig die Dividende erhöhen. Passt das ins Bild, das Sie in Ihrem Buch zeichnen?



Friedrichs: Ich fürchte ja. Ich habe ein Kapitel in dem Buch genannt "Wo sind die Reichen, wenn man sie mal braucht?" In meinen Augen geht es nicht, dass man Kurzarbeitergeld bezieht und gleichzeitig Dividenden zahlt. Andere Länder haben das ausgeschlossen. Andere Länder haben auch gesagt: Wir geben keine Staatshilfen an Unternehmen, die Teile in Steueroasen ausgliedern.



Das hätte ich mir auch für Deutschland gewünscht. Man muss das vor der Kulisse der letzten 20 Jahre sehen. In Deutschland sind die Steuern für Unternehmen massiv gesenkt worden, Steuern auf Unternehmenserbschaften werden quasi nicht erhoben. Die Vermögenssteuer ist ausgesetzt. Also, der Staat hat einiges getan, um Unternehmern wirklich tolle Bedingungen zu bieten.