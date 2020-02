makro: Grundlegende Entwicklungen gehen sanktionsbedingt schon seit Jahren an der iranischen Wirtschaft vorbei. Es fehlt an Technologie, Know-how, Ersatzteilen. Wie soll Wirtschaft da funktionieren, man denke nur an moderne Produktionsverfahren oder Digitalisierung?



Daniel Gerlach: Ersatzteile, insbesondere bei Flugzeugen, sind ein Problem, das für die Menschen tödliche Folgen haben kann. Es wird an allen Enden improvisiert, zum Teil mit beachtlichen Ergebnissen. Was Cyber-Knowhow angeht, scheinen die Iraner zumindest im staatlichen Sektor recht gute Fähigkeiten zu entwickeln.



Ich finde es generell erstaunlich, dass es in Irans Großstädten eine recht aktive Startup-Szene gibt: Junge Unternehmerinnen und Unternehmer, die kaum oder gar keinen Zugang zu internationalem Kapital haben, aber verfolgen, was in den USA passiert, entwickeln Apps, elektronische Zahlungsverfahren, Technologien und so weiter. Sie können heute in Teherans Innenstadt an jeder Kioskkasse und jeder Dönerbude mit iranischer Scheckkarte bezahlen und sogar kleine Summe Bargeld abheben.



Die iranische Wirtschaft steht vor enormen Problemen, weil sie sich zum Teil durch eigenes Verschulden sehr von Importen und Devisen und natürlich dem Öl-Export abhängig gemacht hat. An Importen lässt sich manchmal einfach mehr Marge machen. Alles, was mit Import, Zöllen etc. zu tun hat, ist attraktiv für diejenigen, die sich durch Korruption bereichern wollen.



Dazu kommt: Die iranische Wirtschaft hatte zwar mal einen recht lebendigen Privatsektor - Handel spielt historisch eine wichtige Rolle. Aber die Geburtsjahre der Islamischen Republik in den 1980ern waren vom Krieg mit dem Irak geprägt. Da wurde Kriegsbewirtschaftung betrieben, planwirtschaftlich gedacht und gearbeitet, was zum Teil bis heute geschieht.



Wir dürfen auch nicht vergessen, welche Auswirkungen die Sanktionen und der Wirtschaftskrieg haben, den die USA derzeit gegen Iran führen.



In der Währungspolitik kann die iranische Regierung einiges machen. Sie könnte auch die illegalen, aber sehr lukrativen Wechselkursgeschäfte bestimmter mafioser Kreise eindämmen und Korruption bekämpfen. Aber gegen die Inflation, die durch Angst vor einer weiteren Verschlechterung der Lage angetrieben wird, kommt sie kaum an.