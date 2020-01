makro: Schauen wir zunächst auf den Ski-Tourismus in den Alpen: einerseits teure, künstlich beschneite Pisten mit Blechlawinen in den Tälern. Andererseits wird viel Geld verdient. Hat dieser Massentourismus eine Zukunft?



Christian Laesser: Das Phänomen beobachten wir natürlich vornehmlich zu saisonalen Spitzenzeiten. Die lokale Bevölkerung, aber auch die Touristen selbst, sind zwar vom Massentourismus betroffen. Es handelt sich aber eben auch um eine zentrale Einnahmequelle in einer Region, in der wirtschaftliche Alternativen nicht sehr reich gesät sind.



Die Bergbahnen erfordern gigantische Investitionen und verursachen hohe Betriebskosten. Die Frage, ob dieser Massentourismus eine Zukunft habe, lässt sich wirklich in dem Sinne mit ja beantworten, dass man zu gewissen Zeiten Massen brauchen wird, um diese Infrastruktur auch in Zukunft finanzieren und betreiben zu können.