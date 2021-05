Trend aufs Land: "Das Dorf kann auf alle Fälle Innovation!"

makro: Jahrzehntelang zog alles in die Städte, ländliche Regionen erlitten einen steten Aderlass. Ist dieser Trend gebrochen?



Catherina Hinz: Noch immer ziehen junge Menschen für ihre Ausbildung in die Städte. Doch wenn sie in das Alter kommen, wo sie eine Familie gründen wollen, interessieren sich wieder mehr für ein Leben auch jenseits der Metropolen. Bei den innerdeutschen Umzügen gewinnen aktuell vor allem die Umlandregionen wieder, während die Großstädte Einwohner verlieren. Abgelegene ländliche Regionen können bislang aber kaum davon profitieren.



Seit einiger Zeit schon steigt das Interesse am Landleben wieder. Das Leben in einem Dorf oder einer Kleinstadt erscheint - ein guter Internetzugang vorausgesetzt - durchaus attraktiv. Mit unserer aktuellen Studie wollen wir - Berlin-Institut und Wüstenrot Stiftung - unter anderem zeigen, dass diese "neue Landlust" für einige Gemeinden in entlegenen Regionen eine Chance sein kann, Menschen zurückzugewinnen, die in den letzten Jahrzehnten in die Ballungsräume gezogen sind.



Oder sogar eine Möglichkeit, Menschen, die bislang überzeugte Städter waren, anzuziehen. Diesen Zuzug an Menschen jungen oder mittleren Alters brauchen viele ländliche Regionen dringend, um dem demografischen Wandel etwas entgegenzusetzen.