makro: 2018 wurde im deutschen Einzelhandel weniger bar bezahlt als mit Karte. Ist das der Anfang vom Ende des Bargelds in Deutschland?



Aloys Prinz: Ein solches Ende ist meiner Einschätzung nach in Deutschland nicht absehbar. Die Zahlungsgewohnheiten ändern sich, aber langsam. Kartenzahlungen werden zudem eher eine Zwischenstufe der Entwicklung sein. Künftig werden mobile Zahlungen mit Smartphones etc. voraussichtlich zunehmen. Aber selbst dann ist ein Ende des Bargelds nicht in Sicht. Schon allein deshalb, weil die Bürger mit Bargeld auch dann noch bezahlen können, wenn elektronische Systeme ausfallen oder nicht vorhanden sind.