Ich meine, wir Mittelständler sind ja schon sehr fleißig. Aber die ganze ehemalige DDR zu sanieren, können wir auch nicht. Das ist unser Problem. Konrad Linkenheil

Vom äußersten Westen zog Konrad Linkenheil Anfang der 1990er-Jahre fast an die polnische Grenze und wurde ein wichtiger Arbeitgeber in der strukturschwachen Region. Eher unbewusst hatte er etwas im Gepäck, was im SED-Staat unbekannt und unerwünscht war: mittelständisches Unternehmertum. Linkenheil produziert in einem ehemaligen "volkseigenen Betreib" Spreewaldgurken. Ahnung von Gurken hatte er anfangs keine. Dafür fachkundige Mitarbeiter. Und Gurken aus dem Osten wollte nach der Wende erstmal keiner. Mittlerweile hat die Nachfrage nach regionalen Produkten zugenommen. Trotzdem, mit Widrigkeiten hat der Mittelständler immer wieder zu kämpfen.