Stadt, Land, Einheit

Funklöcher in Vorpommern und in der Eifel. Und junge Menschen verlassen den Hunsrück ebenso wie die Uckermark. 30 Jahre nach der Einheit hat sich das Land zwischen Rhein und Oder verändert. Während Dresden leuchtet wie Hamburg, prägen bröckelnder Putz und graue Fassaden viele strukturschwache Regionen in Ost und West.