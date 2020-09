Verkehrsökologe Prof. Udo J. Becker, ist sich sicher, dass sich die Mobilität in den nächsten Jahren dramatisch verändern muss. Denn Prognosen sagen voraus, dass in den boomenden Großstädten die Einwohnerzahlen stark ansteigen werden. Ob die moderne Mobilität zwingend nur mit E-Autos in Verbindungen zu bringen ist, steht offen. Die Vielfalt an Alternativen, um die Verkehrs- und Umweltprobleme zu lösen, ist größer als gedacht.

Verkehrspolitik sollte Verkehrsmittel so vernetzen, dass der Mensch bequem und sicher ans Ziel kommt. Die Antriebstechnik spielt dabei keine so große Rolle mehr. Die Digitalisierung dagegen sehr.