Der Fluch des Massentourismus

Der Tourismus als Wirtschaftszweig hat Zukunft. Er lebt davon, dass sich immer mehr Menschen immer mehr leisten können. Das ist weltweit der Fall. Und so reisen heute nicht nur diejenigen, die das schon länger tun, Europäer und Nordamerikaner, sondern auch jene, die sich das jetzt erst leisten können: die Mittelschicht in den Schwellenländern.





Die Folgen sind überall zu besichtigen. Ganz besonders in europäischen Städten: Venedig, Dubrovnik und Amsterdam platzen aus allen Nähten. Das kleine Hallstadt in Österreich wird von Touristenmassen überrannt. Wer im Pariser Louvre die Mona Lisa sehen will, muss früh aufstehen. Dies bleibt nicht ohne Folgen für die lokale Bevölkerung, die sich ein Leben in ihrem Stadtviertel nicht mehr leisten kann, oder auch für die Umwelt.