Luxusgut Wasser?

Niederschlagsarme Winter und heiße Sommer - auch in Deutschland gehen die Ressourcen zurück. In einigen Regionen steht heute bereits ein Viertel weniger Wasser zur Verfügung als noch in den 80er Jahren.



Ein heißer Sommer und dazu noch Corona, mit mehr Menschen im Homeoffice, ließ den Wasserverbrauch hier in Deutschland, der seit 30 Jahren kontinuierlich zurückging, im letzten Jahr wieder stark steigen.