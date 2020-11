Bestellt und nicht abgeholt: Die zuständigen Ministerien ringen seit Monaten um die Streitfragen Unternehmensgröße und Haftung. Das Gesetz soll Konzerne in die Pflicht nehmen, entlang der globalen Lieferketten keine Kinder- und Sklavenarbeit, keine Hungerlöhne und auch keine Umweltzerstörung mehr inkauf zu nehmen. Unternehmen müssten dann auch für Menschenrechts- und Umweltverstöße ihrer Lieferanten haften.



Nach einer US-Studie arbeiten allein in Westafrika noch immer 1,5 Millionen Kinder unter ausbeuterischen Bedingungen auf Kakaoplantagen, wo ein Großteil des in Deutschland verarbeiteten Kakaos angebaut wird. Rund um den Globus müssen 150 Millionen Kinder jeden Tag arbeiten, auf Kaffeeplantagen, in Minen oder in Steinbrüchen, statt zur Schule zu gehen.