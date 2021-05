Landlust 4.0‎

Catherina Hinz ist geschäftsführende Direktorin des Berlin-Instituts für Bevölkerung und Entwicklung. Das im Jahr 2000 gegründete Institut ist ein unabhängiger Thinktank, der sich mit Fragen regionaler und globaler demografischer Veränderungen beschäftigt. In der jüngst erschienen Studie "Digital aufs Land" widmet sich das Berlin-Institut in Zusammenarbeit mit der Wüstenrot Stiftung der Frage, wie kreative Menschen das Leben in Dörfern und Kleinstädten neu gestalten.