Klima-Champions

In der "Nationalen Industriestrategie 2030" spielt der Klimaschutz kaum eine Rolle. Bundeswirtschaftsminister Altmaier setzt auf Größe und fordert, in Deutschland und Europa "Champions" zu schaffen, um sich im globalen Wettbewerb gegen China und die USA zu behaupten.



China gibt in der E-Mobiliät bereits das Tempo vor. In der Automobilindustrie in Europa stehen Arbeitsplätze stehen auf dem Spiel. Frankreich und Deutschland vereinbarten deshalb einen "Airbus der Batterien". Für zwei Batteriefabriken wollen Paris und Berlin bis zu sechs Milliarden Euro Staatshilfe bereitstellen.



Die deutsche Solarbranche war einst Weltspitze. Heute kommen die Solarzellen aus China, wo der Staat diese klimafreundliche Energie massiv förderte. Solarfirmen hierzulande hoffen jetzt aber auf ein Comeback.



Bei den Lebensmitteln zählt Fleisch zu den größten Klimakillern. Ein deutscher Hersteller von veganen Lebensmitteln will nach unseren Supermarktregalen nun auch den chinesischen Markt erobern.