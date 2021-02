E-Autos vor dem Durchbruch

makro: Tesla hat in Europa zuletzt Marktanteile verloren. Bloß ein Stolperer oder nehmen die Elektro-Alternativen heimischer Hersteller Fahrt auf?



Schmidt: Tesla musste einen dramatischen, aber vorhersehbaren Rückgang seines Marktanteils hinnehmen. Dies ist auf die großen Akteure zurückzuführen, die 2020 die ersten Elektroautos auf den Markt brachten. Stand Tesla 2019 noch für jedes dritte reine E-Auto in Europa, fiel sein Marktanteil 2020 auf etwas mehr als jeden zehnten Verkauf.



Wenn Tesla seine Produktion nicht schnell genug skalieren kann, besteht die Gefahr, dass das Unternehmen zunehmend an Bedeutung verliert, - in dem Maße, wie andere Hersteller in den Markt für Elektrofahrzeuge eintreten.



Allerdings hat Tesla noch mindestens vier Jahre Zeit, bis die nächste Welle von E-Fahrzeugen auf den Markt kommt. Es ist wahrscheinlich, dass sich der Anteil am europäischen E-Fahrzeugmarkt bis dahin bei über 10 Prozent halten wird.