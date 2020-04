Geht der Shutdown nach Ostern weiter?

makro: Nach Ihren Forschungsergebnissen - was erwartet uns?



Klaus Wälde: Alle haben Ostern im Blick, wenn über den Shutdown gesprochen wird. Aber dieser Zeitpunkt wird sich unter Umständen nicht halten lassen. Denn wenn wir nach Ostern den Shutdown beenden sollten, hätten wir - sofern unsere Projektion so eintrifft, wie wir annehmen - bereits im Mai mehr als eine Million gleichzeitig an Corona erkrankte Menschen in Deutschland.