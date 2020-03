Immobilienpreise im Steigflug

Mit dem Immobilienboom ist Deutschland nicht allein. In Zeiten niedriger Zinsen fließen auch in der Schweiz und in Österreich Milliarden in Immobilien. Allein in Wien kletterten die Kaufpreise letztes Jahr um 9,8%. Anders als in Deutschland wirkt sich das jedoch kaum auf die Mieten aus. Jede vierte Mietwohnung in Wien gehört der Stadt. Und diese versucht, die Mieten auf einem relativ bezahlbaren Niveau zu halten.